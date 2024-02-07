Комик Максим Галкин раскритиковал выставку Национальной галереи Виктории

По его словам, сотрудники Национальной галереи Виктории вешают картины современного искусства рядом с классическими произведениями.

Галкину также не понравился красный зал галереи, так как в нем, по мнению артиста, слишком много картин.

Ранее Галкин рассказал, что власти Индонезии запретили ему въезд в страну, напоминает «Свободная пресса». По словам комика, за два дня до этих событий власти Индонезии одобрили ему рабочую визу и документы для организации концерта на Бали.

