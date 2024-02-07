Комик Максим Галкин раскритиковал выставку Национальной галереи Виктории
Шоумен Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) в своих соцсетях высмеял один из старейших музеев Австралии.
По его словам, сотрудники Национальной галереи Виктории вешают картины современного искусства рядом с классическими произведениями.
Галкину также не понравился красный зал галереи, так как в нем, по мнению артиста, слишком много картин.
Ранее Галкин рассказал, что власти Индонезии запретили ему въезд в страну, напоминает «Свободная пресса». По словам комика, за два дня до этих событий власти Индонезии одобрили ему рабочую визу и документы для организации концерта на Бали.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru