Американская киноакадемия рассмотрит нападение Уилла Смита во время «Оскара»
Американская киноакадемия приступила к расследованию после нападения голливудского актера Уилла Смита на комика Криса Рока, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление киноакадемии.
Как сказано в сообщении, действия Смита академия осуждает. Американская киноакадемия намерена изучить дальнейшие действия и последствия произошедшего в соответствии с «правилами и стандартами».
Напомним, во время церемонии награждения комик Крис Рок сказал со сцены: «Джада, я люблю тебя. Жду не дождусь, когда выйдет "Солдат Джейн 2"», намекая на то, что жена актера Джада Пинкетт-Смит страдает облысением.
После этого Уилл Смит вышел на сцену и ударил Рока в лицо.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,8 млн+23 280 / сут.
Умерли
367 тыс.+338 / сут.
Выздоровели
16,7 млн+47 540 / сут.
- Эрдоган заявил о готовности Турции организовать встречу Путина с Зеленским
- Минстрой заявил о снижении цен на стройматериалы в России
- Международный союз биатлонистов приостановил членство России и Белоруссии
- Из-за землетрясения в Якутии произошло обрушение на шахте
- СМИ: Роскомнадзор проверит качество блокировки запрещенных сайтов
- Опрос: Более 40% выпускников вузов хотят получать от 50 тысяч рублей
- Минобороны опубликовало кадры уничтожения бронетехники ВСУ ударными вертолетами
- Клишас усомнился в перспективах расследования ООН случаев пыток пленных на Украине
- Гинцбург призвал к ревакцинации из-за роста заболеваемости COVID-19 в мире
- В России предложили ограничить сбор персональных данных детей в интернете
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru