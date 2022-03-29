Американская киноакадемия рассмотрит нападение Уилла Смита во время «Оскара»

Американская киноакадемия приступила к расследованию после нападения голливудского актера Уилла Смита на комика Криса Рока, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление киноакадемии.

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Как сказано в сообщении, действия Смита академия осуждает. Американская киноакадемия намерена изучить дальнейшие действия и последствия произошедшего в соответствии с «правилами и стандартами».

Напомним, во время церемонии награждения комик Крис Рок сказал со сцены: «Джада, я люблю тебя. Жду не дождусь, когда выйдет "Солдат Джейн 2"», намекая на то, что жена актера Джада Пинкетт-Смит страдает облысением.

После этого Уилл Смит вышел на сцену и ударил Рока в лицо.

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ФОТО: flickr/prayitno
ТЕГИ:КиноКинопремияОскар
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