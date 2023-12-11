Комик Крис Рок отказался вести «Золотой глобус»

Крис Рок стал одним из главных антигероев церемонии вручения «Оскара», состоявшейся весной 2022 года. Тогда он неудачно пошутил о жене Уилла Смита, после чего получил в лицо от актера. напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее были названы фильмы, претендующие на «Золотой глобус». Картина «Барби» Греты Гервиг номинирована в девяти категориях, у «Оппенгеймера» Кристофера Нолана восемь номинаций.

