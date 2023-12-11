Комик Крис Рок отказался вести «Золотой глобус»
Американский актер Крис Рок, а также еще несколько комиков отказались вести церемонию вручения кинопремии «Золотой глобус», которая состоится 7 января, сообщает CNN.
В числе других «отказников» упомянуты актриса Эли Вонг, а также Уилл Арнетт. Причиной их решения называется то, что в этой премии стало «много политики».
Крис Рок стал одним из главных антигероев церемонии вручения «Оскара», состоявшейся весной 2022 года. Тогда он неудачно пошутил о жене Уилла Смита, после чего получил в лицо от актера. напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее были названы фильмы, претендующие на «Золотой глобус». Картина «Барби» Греты Гервиг номинирована в девяти категориях, у «Оппенгеймера» Кристофера Нолана восемь номинаций.
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- Комик Крис Рок отказался вести «Золотой глобус»
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