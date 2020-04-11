Комик Александр Гудков снялся в клипе, посвященном самоизоляции

В проекте принял участие танцор Дмитрий Красилов, ранее снимавшийся в песне "Uno" группы Little Big, которая должна была отправиться на Евровидение, лидеры шоу "Танцы на ТНТ" и член группы "Хлеб" Денис Кукояка. В клипе обыгрывается невозможность выйти из дома и повеселиться.

За несколько часов видео набрало более 700 тыс просмотров. Видео было снято на балконе одного из жилищных комплексов на Боровском шоссе в Москве еще до введения режима обязательной самоизоляции.



