Комик Александр Гудков снялся в клипе, посвященном самоизоляции
11 апреля 202001:07
Музыкальная группа Cream Soda сняла известного комика Александра Гудкова в клипе на песню "Плачу на техно" группы "Хлеб", посвященному вечеринкам, отмененным из-за режима самоизоляции. Об этом сообщает РБК.
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В проекте принял участие танцор Дмитрий Красилов, ранее снимавшийся в песне "Uno" группы Little Big, которая должна была отправиться на Евровидение, лидеры шоу "Танцы на ТНТ" и член группы "Хлеб" Денис Кукояка. В клипе обыгрывается невозможность выйти из дома и повеселиться.
За несколько часов видео набрало более 700 тыс просмотров. Видео было снято на балконе одного из жилищных комплексов на Боровском шоссе в Москве еще до введения режима обязательной самоизоляции.
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