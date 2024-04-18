«Папа - наставник!»: Вера Кинчева о роли в комедии положений «Чайка»
Дебютная картина режиссера Полины Лазаревой погрузит зрителей в драматичную историю, представленную в жанре комедии положений, сказала НСН актриса Вера Панфилова (Кинчева).
Дочь лидера группы «Алиса» Константина Кинчева, актриса Вера Панфилова (Кинчева) рассказала НСН, что впервые встретилась на одной съемочной площадке с Юрием Быковым еще в начале карьеры, а давнее знакомство позволило избежать сложных притирок в работе над новым проектом.
В российский прокат 18 апреля вышла комедия «Чайка». Фильм стал дебютом дочери Александра Лазарева и внучки Светланы Немоляевой, начинающего режиссера Полины Лазаревой. В центре сюжета любовный треугольник, во главе которого успешный писатель Валентин Чайка, его роль исполнил режиссер фильмов «Майор», «Дурак» и «Завод» Юрий Быков. Еще одну главную роль сыграла Вера Панфилова (Кинчева), известная по фильмам «Гуляй, Вася» и «Елки 1914». По ее словам, «Чайка» не является классической комедией, поскольку особое внимание в картине уделяется внутренним переживаниям героев.
«Работалось интересно. В «Чайке» все, что могла, сделала на полную отдачу, по-другому не умею. С Юрой Быковым я взаимодействовала еще в начале своего пути в сериале «Метод», мы знакомы давно, так что на проекте притирок не было. А «Чайка» по факту драматичная история, комедии не играется как таковой, потому что в первую очередь за всем стоит боль героини о неразделенной любви. Зритель может это воспринять как комедию, комедию положений. Мама уже смотрела картину, по ее мнению это моя лучшая роль. Папа фильм пока не успел посмотреть, но следит за моим творчеством. Папа мой наставник, вдохновитель, как и мама», - сказала она.
Ранее сообщалось, что Юрий Быков намерен снять третий сезон сериала «Метод». Выход новых эпизодов запланирован на 2025 год, напоминает «Радиоточка НСН».
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