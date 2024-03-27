СМИ: В России предложили запустить проект по производству 550 отечественных фильмов

Минэкономразвития предложили дополнительно поддержать выпуск не менее 550 российских кинофильмов до 2030 года с общим бюджетом около 200 млрд рублей. Соответствующее предложение направили АНО «Центр развития креативных индустрий» и Союз торговых центров министру экономики Максиму Решетникову, пишет «Коммерсантъ».

По мнению представителей креативных индустрий, такие меры позволят избежать «масштабного кризиса в ряде отраслей креативной экономики», в частности, в кинопроизводстве.

Согласно оценке НИУ ВШЭ, в стране ежегодно производят около 100–120 фильмов для проката, до 150 телефильмов и мини-сериалов (до четырех серий) и 150-200 сериалов от пяти серий. Эксперты считают, что реализация инициативы АНО и СТЦ фактически удвоила бы выпуск кино в России.

По словам участников рынка, сейчас российские ленты не могут заместить иностранные по качеству и количеству. В результате закрываются кинотеатры, которые зачастую выступают якорными арендаторами торговых центров.

Между тем аналитики выяснили, что в России выросла популярность онлайн-кинотеатров, сообщает телеканал «360». По данным экспертов МегаФона и платформы START, в прошлом году трафик сервисов увеличился на 23%.

