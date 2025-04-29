Олимпийский чемпион и заслуженный тренер назвали пользу от спортивной драмы «Финал»

Спецкор НСН побывал на премьере спортивной драмы и расспросил о фильме заслуженного тренера России по волейболу Владимира Алекно, олимпийского чемпиона Сергея Граникина и комментатора Дмитрия Губерниева.

В Москве прошел премьерный показ спортивной драмы «Финал» о легендарной победе сборной России по волейболу над командой Бразилии на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году.

Специальный корреспондент НСН, побывавший на событии, побеседовал с заслуженным тренером России Владимиром Алекно, олимпийским чемпионом Сергеем Гранкиным и спортивным комментатором Дмитрием Губерниев о влиянии картины на популяризацию волейбола в России.

Режиссер «Легенды № 17» пока не планирует снимать фильм про Александра Овечкина

В широкий прокат спортивная драма выходит 8 мая. Роль главного тренера Владимира Алекно сыграет Денис Шведов, также в картине можно будет увидеть Сергея Шакурова, Александра Лыкова, Михаила Тройника и многих других. Алекно рассказал, как и кому пришла идея создания фильма.

«Мы как-то ужинали с моим другом, по телевизору шел фильм "Больше, чем золото". Посмотрев его, друг рассказал, как увидел матч впервые, отдыхая на пляже. В вечер того ужина у него появилась идея фильма, а я тогда даже не понимал, во что ввязываюсь. В меньшей степени мне хотелось, чтобы все думали, что фильм обо мне. Эту победу сделала настоящая команда с множеством лидеров. Идея фильма и его резюме - оставить после нас в памяти людей то, что было сделано нами, к чему можно стремиться. Иногда тренер может помешать, но я старался не мешать команде», - рассказал он.

Кайф и конструктивизм: Режиссер «Легенды о самбо» о сравнении с «Легендой №17»

В свою очередь олимпийский чемпион по волейболу Сергей Гранкин, которого в фильме сыграл молодой актер Никита Языков, отметил, что будет рад, если картина вдохновит зрителей на занятия волейболом.

«Мы с Никитой много времени общались, в том числе, по видео. Он мне говорил, что ему нужно увидеть мимику, эмоцию. Фильм выходит в широкие массы, даже если один-трое человек после просмотра фильма пойдут в волейбол, значит, мы уже что-то сделали, чтобы наша страна продолжала заниматься этим видом спорта», - заявил спортсмен.

Снимался в фильме и спортивный комментатор, телеведущий Дмитрий Губерниев, воплотивший на экране самого себя. Он также сам придумал текст для своего появления в кадре, выдав во время съемок семь разных дублей.

«Представляете, как здорово, когда среди нас настоящий гениальный тренер, команда и мы делаем фильмы про ныне здравствующих. Если съемочная группа, продюсер и режиссер мне дали возможность рядом постоять, это огромная моя победа. Я этот финал смотрел в автобусе, и момент решающего розыгрыша увидел уже в записи, это ярчайшее впечатление до сих пор у всех нас перед глазами», - заявил он в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня», где прошел премьерный показ.

Ранее легендарный тренер «Спартака» Олег Романцев объяснил «Радиоточке НСН», что не так с фильмом «Федя. Народный футболист» об одном из лучших футболистов в истории «красно-белых» Федоре Черенкове.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: кадр из фильма "Финал"
ТЕГИ:СпортОлимпиадаВолейболФильм

Горячие новости

Все новости

партнеры