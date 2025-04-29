В свою очередь олимпийский чемпион по волейболу Сергей Гранкин, которого в фильме сыграл молодой актер Никита Языков, отметил, что будет рад, если картина вдохновит зрителей на занятия волейболом.

«Мы с Никитой много времени общались, в том числе, по видео. Он мне говорил, что ему нужно увидеть мимику, эмоцию. Фильм выходит в широкие массы, даже если один-трое человек после просмотра фильма пойдут в волейбол, значит, мы уже что-то сделали, чтобы наша страна продолжала заниматься этим видом спорта», - заявил спортсмен.

Снимался в фильме и спортивный комментатор, телеведущий Дмитрий Губерниев, воплотивший на экране самого себя. Он также сам придумал текст для своего появления в кадре, выдав во время съемок семь разных дублей.

«Представляете, как здорово, когда среди нас настоящий гениальный тренер, команда и мы делаем фильмы про ныне здравствующих. Если съемочная группа, продюсер и режиссер мне дали возможность рядом постоять, это огромная моя победа. Я этот финал смотрел в автобусе, и момент решающего розыгрыша увидел уже в записи, это ярчайшее впечатление до сих пор у всех нас перед глазами», - заявил он в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня», где прошел премьерный показ.

Ранее легендарный тренер «Спартака» Олег Романцев объяснил «Радиоточке НСН», что не так с фильмом «Федя. Народный футболист» об одном из лучших футболистов в истории «красно-белых» Федоре Черенкове.

