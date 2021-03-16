«Команда Роббо» закрасила граффити Бэнкси

Часть новой граффити Бэнкси на стене тюрьмы, где отбывал наказание Оскар Уайльд, оказалась закрашенной неизвестными. Об этом пишет газета Independent.

Под закрашенной частью появилась подпись «Команда Роббо». Джон Робертсон, также известный как «Король Роббо», был британским андеграундым художником и одним из главных соперников Бэнкси. Джон Робертсон скончался в 2014 году.

Новая граффити Бэнкси на стене тюрьмы в Рединге появилась 1 марта, но не сразу было понятно действительно ли рисунок принадлежит андеграундному художнику.

Неделю назад Бэнкси подтвердил свое авторство, выложив в Instagram видео, на котором он рисует на стене редингской тюрьмы.

