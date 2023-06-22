Колокольников и Ходченкова снялись в фэнтези «Волшебник Изумрудного города»

Производство картины продлится до середины июля. Съемки проходят в Дагестане, Москве и Московской области.

Основой фильма станет одноименная сказка Александра Волкова о девочке Эле и псе Тотошке, которые оказались в волшебной стране Жевунов. Для возвращения домой им предстоит найти Волшебника в Изумрудном городе.

Режиссером картины стал Игорь Волошин («Медея», «Ольга», «Физрук»). Роль Железного Дровосека сыграет Юрий Колокольников, а Светлана Ходченкова предстанет перед зрителями в образе колдуньи Бастинды.

Ранее сообщалось, что российская космическая драма режиссера Клима Шипенко «Вызов» выйдет в китайский прокат, передает «Радиоточка НСН».

