Колокольников и Ходченкова снялись в фэнтези «Волшебник Изумрудного города»
В России идут съемки фэнтези-блокбастера «Волшебник Изумрудного города», сообщает РБК Life со ссылкой на пресс-службу кинокомпании «Централ Партнершип».
Производство картины продлится до середины июля. Съемки проходят в Дагестане, Москве и Московской области.
Основой фильма станет одноименная сказка Александра Волкова о девочке Эле и псе Тотошке, которые оказались в волшебной стране Жевунов. Для возвращения домой им предстоит найти Волшебника в Изумрудном городе.
Режиссером картины стал Игорь Волошин («Медея», «Ольга», «Физрук»). Роль Железного Дровосека сыграет Юрий Колокольников, а Светлана Ходченкова предстанет перед зрителями в образе колдуньи Бастинды.
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