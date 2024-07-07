Кологривый приступил к съемкам в приключенческой комедии «Сокровища гномов»

Звезда сериала «Слово пацана» Никита Кологривый начал сниматься в приключенческой комедии «Сокровища гномов», сообщил портал «Кино Mail.ru».

СМИ: Актер Кологривый поднял гонорар за спектакли до сотен тысяч рублей

Кологривый играет роль неудачливого коммерсанта Рому. Он решается на авантюру, чтобы выплатить долги своим кредиторам.

Съемки проходят в Москве и области. Режиссером выступил Александр Бабаев. Премьера состоится 29 мая 2025 года.

Ранее Кологривый признался, что потерял несколько ролей после пьяного дебоша в одном из ресторанов Новосибирска, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:ФильмКино

Горячие новости

Все новости

партнеры