Кологривый приступил к съемкам в приключенческой комедии «Сокровища гномов»
7 июля 202415:29
Звезда сериала «Слово пацана» Никита Кологривый начал сниматься в приключенческой комедии «Сокровища гномов», сообщил портал «Кино Mail.ru».
Кологривый играет роль неудачливого коммерсанта Рому. Он решается на авантюру, чтобы выплатить долги своим кредиторам.
Съемки проходят в Москве и области. Режиссером выступил Александр Бабаев. Премьера состоится 29 мая 2025 года.
Ранее Кологривый признался, что потерял несколько ролей после пьяного дебоша в одном из ресторанов Новосибирска, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru