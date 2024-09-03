Кологривый назвал съемки в роддоме самым запоминающимся моментом «Комбинации»
На премьерном показе сериала «Комбинация» актер Никита Кологривый рассказал РЕН ТВ, что после релиза своей песни он стал серьезно рассматривать возможность музыкальной карьеры. Кологривый подтвердил свое стремление покорить музыкальный мир, отметив, что этот шаг стал для него серьезным намерением.
В интервью он также рассказал, что съемки в роддоме, где по сюжету у его персонажа рождается дочь, оставили у него самые сильные эмоции. Актер отметил, что этот момент напомнил ему собственные переживания, когда он присутствовал при рождении своей дочери.
Кологривый подчеркнул, что больше всего в проекте работал с актером Владимиром Канухиным, которого считает выдающимся артистом будущего российского кино. Актер также похвалил своих коллег-актрис за их преданность и труд, вложенные в роли.
В сериале «Комбинация» Никита Кологривый исполнил роль Александра Шишинина, основателя и продюсера известной музыкальной группы. Первая серия сериала выйдет 6 сентября и перенесет зрителей в 1987 год, чтобы рассказать о создании и творчестве группы «Комбинация», передает «Радиоточка НСН».
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