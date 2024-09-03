Кологривый назвал съемки в роддоме самым запоминающимся моментом «Комбинации»

На премьерном показе сериала «Комбинация» актер Никита Кологривый рассказал РЕН ТВ, что после релиза своей песни он стал серьезно рассматривать возможность музыкальной карьеры. Кологривый подтвердил свое стремление покорить музыкальный мир, отметив, что этот шаг стал для него серьезным намерением.

В интервью он также рассказал, что съемки в роддоме, где по сюжету у его персонажа рождается дочь, оставили у него самые сильные эмоции. Актер отметил, что этот момент напомнил ему собственные переживания, когда он присутствовал при рождении своей дочери.