Кологривый извинился перед поклонниками

«Дорогие друзья, дорогие мои подписчики, дорогие мои зрители, детишки, жены, отцы, бабушки, дедушки, все, кто на меня смотрит, все, кто на меня подписан, простите меня, дорогие, за то, что я заставил многих нервничать, переживать, что я совершил такой поступок. Я его не оправдываю. Я лишь скажу, что я очень устал», - сказал артист.

Он также заявил, что в последнее время эмоционально выгорел. И теперь понесет административное наказание за свои поступки, с чем он согласен.



«У меня от вас никаких секретов нет. Ещё раз попрошу прощения за свое поведение, считаю, что я исправлюсь и докажу, что я достойный член общества», — заключил актер.

Напомним, в ночь на 19 марта эпатажный герой устроил дебош в ресторане в своем родном Новосибирске. Как пишут СМИ, актер выпил и в нетрезвом виде приставал к официантке, которую в итоге укусил за ногу. Также пострадали два сотрудника кафе, которые пытались вмешаться в неловкую ситуацию, отмечает RT.

