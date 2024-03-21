Кологривый извинился перед поклонниками
Звезда сериала «Слово пацана», актер Никита Кологривый записал видео с извинениями.
«Дорогие друзья, дорогие мои подписчики, дорогие мои зрители, детишки, жены, отцы, бабушки, дедушки, все, кто на меня смотрит, все, кто на меня подписан, простите меня, дорогие, за то, что я заставил многих нервничать, переживать, что я совершил такой поступок. Я его не оправдываю. Я лишь скажу, что я очень устал», - сказал артист.
Он также заявил, что в последнее время эмоционально выгорел. И теперь понесет административное наказание за свои поступки, с чем он согласен.
«У меня от вас никаких секретов нет. Ещё раз попрошу прощения за свое поведение, считаю, что я исправлюсь и докажу, что я достойный член общества», — заключил актер.
Напомним, в ночь на 19 марта эпатажный герой устроил дебош в ресторане в своем родном Новосибирске. Как пишут СМИ, актер выпил и в нетрезвом виде приставал к официантке, которую в итоге укусил за ногу. Также пострадали два сотрудника кафе, которые пытались вмешаться в неловкую ситуацию, отмечает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru