Коллекцию Спенсера Дэвиса выставили на торги
Аукционный дом Bonhams выставил на торги коллекцию британского певца и музыканта Спенсера Дэвиса. Торги проходят до 22 января на сайте дома.
В коллекцию вошли гитары и звуковое оборудование самого Дэвиса, сценические костюмы рок-музыкантов, в том числе Принса, а также такие памятные вещи, как гостевой пропуск за кулисы шоу группы Rolling Stones и текст с подписями Джона Леннона и Йоко Оно.
Топ-лотом торгов стала двойная электрогитара компании Paul Reed Smith, созданная для певца Карлоса Сантаны. Ее оценили в 100–150 тысяч долларов.
Ранее черновики песни американского исполнителя Боба Дилана Mr. Tambourine Man, написанной в 1965 году, продали в США на аукционе за 508 тысяч долларов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН»
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