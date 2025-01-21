Коллекцию Спенсера Дэвиса выставили на торги

В коллекцию вошли гитары и звуковое оборудование самого Дэвиса, сценические костюмы рок-музыкантов, в том числе Принса, а также такие памятные вещи, как гостевой пропуск за кулисы шоу группы Rolling Stones и текст с подписями Джона Леннона и Йоко Оно.

Топ-лотом торгов стала двойная электрогитара компании Paul Reed Smith, созданная для певца Карлоса Сантаны. Ее оценили в 100–150 тысяч долларов.

Ранее черновики песни американского исполнителя Боба Дилана Mr. Tambourine Man, написанной в 1965 году, продали в США на аукционе за 508 тысяч долларов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

