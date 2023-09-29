Создатели «Смешариков» выпустили виниловую пластинку с хитами из мультсериала
Создатели анимационного проекта «Смешарики» выпустили к юбилею проекта эксклюзивный тираж виниловой пластинки «Смешарики. 20 лет вместе». Об этом сообщила группа компаний «Рики».
В релиз, представленный на черном виниле, вошли 16 хитов, созданных для «Смешариков» композиторами Сергеем Васильевым и Мариной Ланда. Как отметили авторы, на пластинку попали «только аутентичные треки из сериала». В частности, здесь представлены ставшие классикой песни из анимационного проекта о жителях Ромашковой долины: «От винта!», «Обормот», «Круглая песня» и другие. Композиции исполнили сами Васильев и Ланда, а также Сергей Мардарь (голос Кар-Карыча и Совуньи), Михаил Черняк (голос Лосяша, Копатыча, Пина), озвучивший Кроша Антон Виноградов, голос Бараша Вадим Бочанов, Александр Шпынев и артисты Музыкального Театра Детей Марины Ланда.
Создатели альбома благодаря современным технологиям достигли максимального качества аналогового звука. Над дизайном обложки пластинки работал соавтор идеи, художник-постановщик сериала и создатель образов персонажей, арт-директор ГК «Рики» Салават Шайхинуров. Он изобразил любимых героев в акварельной технике, используя пастельные тона.
Как отметила генеральный продюсер ГК «Рики» Юлия Николаева, пластинка станет коллекционной вещью для особых почитателей и фанатов «Смешариков».
«Хочется верить, что это первое издание станет семейным артефактом, который будет передаваться из поколения в поколение. И добрая музыка, созданная прекрасными композиторами - Мариной Ланда и Сергеем Васильевым теперь будет согревать миллионы сердец, звуча на виниловых проигрывателях», – указала Николаева.
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