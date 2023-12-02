Коллекционер из Южной Кореи собирает редкие сборники Анны Ахматовой для частного музея

Для своей коллекции Хван Ун Хак ищет не только редкие книги Серебряного века, но и другие предметы, связанные с поэтессой.

Сам коллекционер рассказал, что его цель - сделать так, чтобы об Анне Ахматовой узнали все жители Южной Кореи. Он также заявил, что готов показывать свою коллекцию русскоязычной молодежи.

Ранее стало известно, что на фестивале «Владимир Спиваков приглашает» выступят оперные звезды, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».