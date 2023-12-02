Коллекционер из Южной Кореи собирает редкие сборники Анны Ахматовой для частного музея

Коллекционер из Южной Кореи, профессор и большой поклонник русской поэтессы Анны Ахматовой Хван Ун Хак собирает редкие издания сборников стихов писательницы, передает ТАСС.

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Для своей коллекции Хван Ун Хак ищет не только редкие книги Серебряного века, но и другие предметы, связанные с поэтессой.

Сам коллекционер рассказал, что его цель - сделать так, чтобы об Анне Ахматовой узнали все жители Южной Кореи. Он также заявил, что готов показывать свою коллекцию русскоязычной молодежи.

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ФОТО: РИА Новости/Моисей Наппельбаум
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