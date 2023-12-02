Коллекционер из Южной Кореи собирает редкие сборники Анны Ахматовой для частного музея
Коллекционер из Южной Кореи, профессор и большой поклонник русской поэтессы Анны Ахматовой Хван Ун Хак собирает редкие издания сборников стихов писательницы, передает ТАСС.
Для своей коллекции Хван Ун Хак ищет не только редкие книги Серебряного века, но и другие предметы, связанные с поэтессой.
Сам коллекционер рассказал, что его цель - сделать так, чтобы об Анне Ахматовой узнали все жители Южной Кореи. Он также заявил, что готов показывать свою коллекцию русскоязычной молодежи.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru