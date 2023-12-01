Фестиваль «Декабрьские вечера Святослава Рихтера» посветят Испании
Фестиваль «Декабрьские вечера Святослава Рихтера» откроется в пятницу, 1 декабря, в Государственном музее изобразительных искусств имени А. Пушкина, сообщает сайт учреждения.
В этом году он посвящен искусству Испании. В главном корпусе музея в эти дни работает выставка «Испанская коллекция. Из собраний российских музеев». В музыкальной программе заявлены сочинения Мануэля де Фалья и Энрике Гранадоса, Исаака Альбениса и Пабло Сарасате, Хоакина Турины и Федерико Морено Торробы.
Среди исполнителей фестиваля – музыканты Даниил Коган, Артем Дервоед, Александр Рамм, Ксения Башмет, актеры Полина Агуреева, Сергей Епишев и Ольга Смирнова, а также испанские мастера фламенко, артисты Молодежной оперной программы Большого театра, ансамбли Intrada, «Солисты Москвы».
Денис Мацуев и Юрий Башмет примут участие в концерте-приношении Ирине Антоновой, который пройдет 14 декабря.
Ранее стало известно, что на фестивале «Владимир Спиваков приглашает» выступят оперные звезды, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Порошенко не выпустили из Украины в США и Польшу
- Голикова исключила объединение Большого и Мариинского театров
- МЧС: Площадь пожара на «Садоводе» увеличилась до 600 квадратных метров
- СМИ: российский виски уже уверенно обходит многие импортные аналоги
- Фестиваль «Декабрьские вечера Святослава Рихтера» посветят Испании
- Рэпера Гуфа избили на Пхукете
- В Израиле заявили о ликвидации около пяти тысяч бойцов ХАМАС
- Лавров обвинил Борреля и Блинкена в трусости за побег с заседания СМИД ОБСЕ
- Актер Милош Бикович выпустит трек с известным артистом
- Родившаяся в Московском зоопарке маленькая панда научилась ползать
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru