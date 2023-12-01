Фестиваль «Декабрьские вечера Святослава Рихтера» посветят Испании

В этом году он посвящен искусству Испании. В главном корпусе музея в эти дни работает выставка «Испанская коллекция. Из собраний российских музеев». В музыкальной программе заявлены сочинения Мануэля де Фалья и Энрике Гранадоса, Исаака Альбениса и Пабло Сарасате, Хоакина Турины и Федерико Морено Торробы.

Среди исполнителей фестиваля – музыканты Даниил Коган, Артем Дервоед, Александр Рамм, Ксения Башмет, актеры Полина Агуреева, Сергей Епишев и Ольга Смирнова, а также испанские мастера фламенко, артисты Молодежной оперной программы Большого театра, ансамбли Intrada, «Солисты Москвы».

Денис Мацуев и Юрий Башмет примут участие в концерте-приношении Ирине Антоновой, который пройдет 14 декабря.

Ранее стало известно, что на фестивале «Владимир Спиваков приглашает» выступят оперные звезды, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

