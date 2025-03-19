Колин Фаррелл сыграет главную роль в «Сержанте Роке» Луки Гуаданьино

На этот раз он исполнит роль главного героя фильма Лука Гуаданьино «Сержант Рок». Актеру предстоит перевоплотиться в ветерана Второй мировой войны, сержанта Франклина Джона Рока.

Сценаристом проекта станет Джастин Куритцкес. Он ранее уже работал с Гуаданьино над «Квиром» и «Претендентами».

Ранее стало известно, что Дуэйн Джонсон и Леонардо Ди Каприо снимутся в новом фильме Мартина Скорсезе, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

