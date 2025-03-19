Колин Фаррелл сыграет главную роль в «Сержанте Роке» Луки Гуаданьино
Ирландский актёр Колин Фаррелл после появления в образе главного героя сериала «Пингвин» сыграет ещё одного персонажа вселенной DC, сообщает Deadline.
На этот раз он исполнит роль главного героя фильма Лука Гуаданьино «Сержант Рок». Актеру предстоит перевоплотиться в ветерана Второй мировой войны, сержанта Франклина Джона Рока.
Сценаристом проекта станет Джастин Куритцкес. Он ранее уже работал с Гуаданьино над «Квиром» и «Претендентами».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru