Хавьер Бардем и Эми Адамс сыграют в новом сериале «Мыс страха»
12 февраля 202517:00
Хавьер Бардем и Эми Адамс вошли в актерский состав нового сериала «Мыс страха», сообщает Deadline.
В центре сюжета – семейная пара успешных адвокатов, чья жизнь перевернулась после того, как на свободу вышел, мечтающий им отомстить, убийца.
В первом сезоне выйдут 10 эпизодов. Сериал станет экранизацией романа Джона Д. МакДональда.
Ранее стало известно, что Барри Кеоган сыграет в первом англоязычном фильме Кантемира Балагова, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru