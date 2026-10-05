Количество просмотров советских фильмов о школе выросло втрое
Количество просмотров советских фильмов о школе выросли на 171% с начала осеннего сезона, рассказали НСН в онлайн-кинотеатре «КИОН». Аналитика подготовлена специально ко Дню учителя, который ежегодно отмечается 5 октября.
Наибольшую популярность среди ретрокартин завоевала лента «Весна на Заречной улице» — она возглавила тематический топ. В десятку самых востребованных фильмов также вошли «Вам и не снилось…», «Школьный вальс», «Старик Хоттабыч», «В моей смерти прошу винить Клаву К.», «Чучело», «Ключ без права передачи», «Доживем до понедельника», «Где это видано, где это слыхано» и «Первый учитель».
Особенно активно контент потребляют молодые зрители. По среднему числу просмотров на одного пользователя лидируют девушки до 18 лет, следом за ними — юноши той же возрастной группы. Третье место заняли зрительницы от 18 до 24 лет. В числе заинтересованных также оказались мужчины в возрастных категориях 18-24 и 45-54 лет.
Географически самая высокая вовлечённость зафиксирована в Чукотском автономном округе. В пятёрку регионов с наиболее активным просмотром ретрофильмов о школе также вошли Республики Карачаево‑Черкесия, Марий Эл, Дагестан и Кабардино‑Балкария.
Эксперты связывают всплеск интереса с ностальгическим запросом и трендом на переосмысление культурного наследия: молодёжь открывает для себя знаковые картины, которые ранее ассоциировались преимущественно со старшим поколением, отмечает «Радиоточка НСН».
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