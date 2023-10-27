Исследование Gfk: Онлайн-кинотеатры смотрят 45% россиян, «Кинопоиск» лидирует

Количество подписчиков онлайн-кинотеатров в России в июле-сентябре 2023 года увеличилось, следует из исследования компании Gfk, которое есть в распоряжении НСН.

В третьем квартале подпиской пользовалось 45% жителей городов, в то время как во втором - 44%. Речь идет о людях, имеющих платную подписку или использующих пробный период. При этом количество обладателей платной подписки выросло c 30% до 33%.

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«Кинопоиск» остается лидером по общему количеству подписчиков (выросло по сравнению со вторым кварталом с 18,6% до 20%), в тройке лидеров также сервисы Иви (9,1%) и Wink (8,9%). Далее расположились ОККО (6,4%), KION (5,8%) и Premier (3,1%).

По количество пользователей, имеющих платную подписку, также лидирует «Кинопоиск» (15,9%). Вслед за ним расположились Wink (6,6%), Иви (6,0 %), KION (4,0%), ОККО (3,6 %), и Premier (2,2%). Больше всего платных подписчиков в Москве и Санкт-Петербурге, ЭТО порядка 40% жителей.

Онлайн-кинотеатр KION ранее специально для НСН подвел итоги сентября и представил главные новинки октября.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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