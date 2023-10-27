Исследование Gfk: Онлайн-кинотеатры смотрят 45% россиян, «Кинопоиск» лидирует

Количество подписчиков онлайн-кинотеатров в России в июле-сентябре 2023 года увеличилось, следует из исследования компании Gfk, которое есть в распоряжении НСН.

В третьем квартале подпиской пользовалось 45% жителей городов, в то время как во втором - 44%. Речь идет о людях, имеющих платную подписку или использующих пробный период. При этом количество обладателей платной подписки выросло c 30% до 33%.