Россия и Китай продлят срок безвизовых поездок для туристов
РФ и Китай планируют заключить соглашение о безвизовых поездках туристических групп. Как отмечает «ФедералПресс», проект документа одобрил российский премьер-министр Дмитрий Медведев. Источник подчёркивает, что новое соглашение будет подписано после переговоров Минэкономики и МИД России с китайской стороной.
Известно, что проект предусматривает 21-дневный срок безвизового пребывания на территории России и Китая туристических групп до 50 человек. При этом визитеров должен сопровождать представитель туристической организации. Напомним, ранее сообщалось, что на въезде в Китай у наших соотечественников могут попросить показать фото и переписку в WhatsApp. В том случае, если пограничники найдут компрометирующую информацию, россиянину могут отказать в посещении Китая.
Между тем, в Риме решили всерьёз взяться за путешественников. Там появились новые запреты для туристов, которые ввёл городской совет. Об этом сообщило британское издание The Independent. В частности, отныне мужчинам нельзя появляться с обнаженным торсом в общественных местах.
Помимо этого, власти решили запретить «любовные замки», которые молодые пары обычно вешают на мостах. Употребление пищи, которая сильно пачкается, рядом с местными достопримечательностями теперь также запрещено.Кроме того, городской совет запретили купание в фонтанах.
Нововведения коснулись и Испанской лестницы — теперь нельзя касаться ступенек колесами чемоданов. Туристам придется их поднимать и нести. За нарушение этих правил грозят штрафы до 450 евро.
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