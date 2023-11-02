Макаревич заявил, что конфликт с Палестиной «не новость» для Израиля

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (признан в РФ иноагентом) заявил, что переживал из-за обострения палестино-израильского конфликта 7 октября. Об этом музыкант рассказал на творческом вечерев Праге, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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По словам Макаревича, он был обеспокоен «как всякий нормальный живой человек», вместе с тем музыкант отметил, что для Израиля подобный конфликт «не новость».

«Израиль образовался и на следующий день на него напали сразу пять государств, так что там к этому привыкли. И главное, что я вижу: небывалое сплочение всех граждан. Израиль небольшой, поэтому все себя ощущают большой семьей», — отметил лидер «Машины времени».

Макаревич добавил, что «все израильтяне» вернулись в страну, население проводит различные акции и сборы в помощь армии.

Ранее музыкант заявил об угрозах организаторам его тура по Центральной Азии, напоминает телеканал «360». Макаревич связал ситуацию с его поддержкой Израиля.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
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