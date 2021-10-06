Коэльо назвал причину запрета экранизации своих книг

По словам писателя, читатель должен использовать собственное воображение и представлять сюжет произведения самостоятельно. По мнению Коэльо, экранизации вредят восприятию книги и призвал читателей быть «самим себе режиссерами».



Ранее летом 2021 года книга Коэльо «Лучник» вышла на русском языке. Писатель отметил, что история в книги для него важная и личная.

