Книжный фестиваль «Красная площадь» перенесен из-за пандемии

Книжный фестиваль «Красная площадь» власти столицы решили перенести на 17-20 июня. Связано это с пандемией коронавируса, передает РИА ФАН.

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Ранее мероприятие планировалось провести 3-6 июня. Сообщалось, что даты приурочены к дню рождения Пушкина и Дню русского языка. Свои книги планируют представят более 200 издательств.

Фестиваль пройдет в Москве в шестой раз.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:ФестивальКрасная Площадь
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