Книжный фестиваль «Красная площадь» перенесен из-за пандемии
27 мая 202110:26
Книжный фестиваль «Красная площадь» власти столицы решили перенести на 17-20 июня. Связано это с пандемией коронавируса, передает РИА ФАН.
Ранее мероприятие планировалось провести 3-6 июня. Сообщалось, что даты приурочены к дню рождения Пушкина и Дню русского языка. Свои книги планируют представят более 200 издательств.
Фестиваль пройдет в Москве в шестой раз.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru