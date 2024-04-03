Книги в жанре нон-фикшн вернули себе лидерство в топ-50 бестселлеров России

Литература в жанре нон-фикшн заняла 27 позиций, или 54%, в рейтинге 50 бестселлеров России в 2023 году. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на данные Всероссийского книжного рейтинга.

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Отмечается, что на художественную литературу пришлось 16 наименований, или 32%, в топ-50, на детскую – лишь семь (14%). Общие продажи бестселлеров рейтинга оценили почти в 1 млрд рублей.

Книги в жанре нон-фикшн вернули лидирующие позиции после 2022 года, когда в рейтинге бестселлеров доминировали художественные произведения. На такую литературу приходилось 29 мест (58%) в топ-50, на нон-фикшн – всего 17 (34%). При этом в 2020-м и 2021-м нехудожественная литература преобладала в списке пятидесяти бестселлеров и занимала по 25 позиций, или 50% в топе.

Между тем аналитический центр НАФИ и издательская группа «Эксмо-АСТ» провели исследование и выяснили, что 52% россиян любят дарить книги, а получать их в подарок предпочитают 57% жителей страны, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Вяткин
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