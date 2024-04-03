Книги в жанре нон-фикшн вернули себе лидерство в топ-50 бестселлеров России

Отмечается, что на художественную литературу пришлось 16 наименований, или 32%, в топ-50, на детскую – лишь семь (14%). Общие продажи бестселлеров рейтинга оценили почти в 1 млрд рублей.

Книги в жанре нон-фикшн вернули лидирующие позиции после 2022 года, когда в рейтинге бестселлеров доминировали художественные произведения. На такую литературу приходилось 29 мест (58%) в топ-50, на нон-фикшн – всего 17 (34%). При этом в 2020-м и 2021-м нехудожественная литература преобладала в списке пятидесяти бестселлеров и занимала по 25 позиций, или 50% в топе.

Между тем аналитический центр НАФИ и издательская группа «Эксмо-АСТ» провели исследование и выяснили, что 52% россиян любят дарить книги, а получать их в подарок предпочитают 57% жителей страны, пишет RT.

