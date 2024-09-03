Книги шести авторов вошли в шорт-лист главной номинации премии «Ясная Поляна»
Организаторы российской литературной премии «Ясная Поляна» объявили короткий список главной номинации «Современная русская проза» за 2024 год. Финалистами 22 сезона стали шесть российских авторов.
В шор-лист включены: Надя Алексеева («Полунощница»), Владимир Березин («Уранотипия»), Наталья Илишкина («Улан Далай»), Сергей Носова («Фирс Фортинбрас»), Светлана Павлова («Голод») и Леонид Юзефович («Поход на Бар-Хото»).
Церемония прошла в музее Л.Н. Толстого на Пречистенке. Авторов и их произведения представили члены жюри: Алексей Варламов, Павел Басинский, Владислав Отрошенко и его председатель Владимир Толстой. Произведения -финалисты отобраны лонг-листа номинации «Современная русская проза», в которой значилась 21 книга.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», призовой фонд главной номинации составляет 3 миллиона рублей. Авторы из шорт-листа разделят между собой 1 миллион рублей. Победителей объявят на торжественной церемонии в октябре. Всего на главную номинацию премии в этом году было подано более 200 произведений. Согласно правилам, они должны быть опубликованы не позднее 2022 года.
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