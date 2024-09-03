Книги шести авторов вошли в шорт-лист главной номинации премии «Ясная Поляна»

Церемония прошла в музее Л.Н. Толстого на Пречистенке. Авторов и их произведения представили члены жюри: Алексей Варламов, Павел Басинский, Владислав Отрошенко и его председатель Владимир Толстой. Произведения -финалисты отобраны лонг-листа номинации «Современная русская проза», в которой значилась 21 книга.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», призовой фонд главной номинации составляет 3 миллиона рублей. Авторы из шорт-листа разделят между собой 1 миллион рублей. Победителей объявят на торжественной церемонии в октябре. Всего на главную номинацию премии в этом году было подано более 200 произведений. Согласно правилам, они должны быть опубликованы не позднее 2022 года.

