Книги о Трампе и Сталине попали в топ продаж на ярмарке non/fictio№26

В топ-3 продаж павильона «Интеллект» вошли такие книги, как «Антихрупкость. Как извлечь выгоду из хаоса» Нассима Николаса Талеба, «Сталин. Большая книга интервью» и «Китай в эпоху Си Цзиньпина» Ивана Зуенко. На четвертом месте расположились «Математические игры с дурацкими рисунками» Бена Орлина, а на пятом - «Когда мозг спит. Сновидения с точки зрения науки» Антонио Задра и Роберта Стикголда.

В свою очередь самыми продаваемыми художественными книгами в павильоне стали «Ресторан 06:06:06» Пома Ю Джина, «Круть» Виктора Пелевина и «Щегол» Донна Тартта. Самыми продаваемыми книгами по популярной психологии в павильоне стали «Кафе на краю земли» Джона Стрелеки, «Икигай: Смысл жизни по-японски» Кена Моги и «69 приемов в общении, которым не учат в школе» Игоря Рызова.

Ранее стало известно, что на ярмарке non/fictio№26 презентовали сборник «ПоэZия русской зимы», напоминает RT.

