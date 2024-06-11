Книга Прилепина стала лидером продаж на книжном фестивале «Красная площадь»
Книга Захара Прилепина «Собаки и другие люди» стала абсолютным лидером продаж на юбилейном книжном фестивале «Красная площадь», сообщила пресс-служба сети книжных магазинов «Читай-город».
На втором месте расположилась книга Аси Лавринович «Планы на лето», топ-3 замыкает детектив Питера Боланда «Убийства и кексики. Детективное агентство «Благотворительный магазин».
В десятку лидеров продаж также попали «Миля над землёй» Лиз Томфорд, еще одна книга Прилепина «Координата Z», произведение Шамиля Идиатуллина «Бояться поздно», Яна Вагнер со своим романом «Тоннель», Дарья Донцова и ее «Записки счастливой прихожанки», Виктор Дашкевич и фэнтези-детектив «Граф Аверин. Колдун Российской империи», а также роман «Одсун» Алексея Варламова.
Ранее топ-продаж книг по бизнес-литературе возглавило произведение Максима Ильяхова и Людмилы Сарычевой под названием «Пиши, сокращай-2025. Как создавать сильный текст», напоминает «Радиоточка НСН».
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