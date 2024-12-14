Книга о Тейлор Свифт вышла в России

Книга об американской певице Тейлор Свифт под названием «Тейлор Свифт. Дневник свифти» вышла в России.

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Произведение вышло в издательстве «Эксмо». Также книгу можно почитать онлайн в сервисе «Яндекс Книги».

Автором книги выступил преданный фанат певицы и создатель одного из самых авторитетных подкастов о ее жизни и творчестве Маркос Буэно.

Ранее стало известно, что книга американской певицы Тейлор Свифт «Eras Tour Book» стала самой продаваемой книгой недели, а также самым успешным изданием 2024 года в США, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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