Книга о Тейлор Свифт вышла в России

Произведение вышло в издательстве «Эксмо». Также книгу можно почитать онлайн в сервисе «Яндекс Книги».

Автором книги выступил преданный фанат певицы и создатель одного из самых авторитетных подкастов о ее жизни и творчестве Маркос Буэно.

Ранее стало известно, что книга американской певицы Тейлор Свифт «Eras Tour Book» стала самой продаваемой книгой недели, а также самым успешным изданием 2024 года в США, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

