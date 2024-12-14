Книга о Тейлор Свифт вышла в России
Книга об американской певице Тейлор Свифт под названием «Тейлор Свифт. Дневник свифти» вышла в России.
Произведение вышло в издательстве «Эксмо». Также книгу можно почитать онлайн в сервисе «Яндекс Книги».
Автором книги выступил преданный фанат певицы и создатель одного из самых авторитетных подкастов о ее жизни и творчестве Маркос Буэно.
Ранее стало известно, что книга американской певицы Тейлор Свифт «Eras Tour Book» стала самой продаваемой книгой недели, а также самым успешным изданием 2024 года в США, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Хабаровском крае бродячие собаки напали на школьников
- Книга о Тейлор Свифт вышла в России
- Группа Юлии Пересильд «Мандрагора» выпустила дебютный новогодний сингл
- В МВД предупредили о массовых обзвонах студентов мошенниками
- Десятки тысяч жителей Новосибирска остались без отопления из-за аварии
- Певица Мара выступила в зоне СВО
- Минэкономразвития к апрелю уточнит прогноз по инфляции на 2025 год
- В Москве задержали водителя Porsche, которая сбила женщину с ребенком
- Более 50 тысяч жителей Дагестана остались без света из-за непогоды
- Водитель Porshe сбила женщину с ребенком на тротуаре в новой Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru