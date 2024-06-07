Книга «История отечественного кино» выйдет в печатном варианте
Сборник эссе «История отечественного кино» появится в печатном варианте, рассказали в пресс-службе онлайн-кинотеатра «Кинопоиск».
Книга создана по мотивам цикла «Люди с киноаппаратами». Она состоит из семи глав — от первых кадров российского кино до современности. Каждая из глав рассказывает о главных фактах того или иного временного периода. Печатная версия будет дополнена полностью переработанной главой «Российское кино от рождения до революции» и эпилогом о будущем российского кинематографа.
Над книгой работали Даулет Жанайдаров, Ильдар Валиуллин, Полина Рыжова, Владимир Лященко, Максим Семёнов, Даниил Смолев, редакция «Кинопоиска» и команда оригинальных проектов «Букмейта». Консультантами проекта стали киновед Евгений Марголит, преподаватель Московской школы кино и соведущий подкаста «Крупным планом» Всеволод Коршунов, кинокритики Лариса Малюкова и Василий Корецкий.
Печатное издание увидит свет во второй половине июня.
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