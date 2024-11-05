«Играл бандита!»: Актер Устюгов в роли Столыпина вызвал вопросы в Фонде изучения наследия

«Я не жду ничего хорошего от любых творческих изысков в отношении Петра Аркадьевича Столыпина. Никто из авторов сценария не обращался не только в наш Фонд, но и вообще к специалистам. Круг серьезных специалистов по этому времени небольшой, буквально человек 10-12. Маловероятно, что будет что-то серьезное в таком случае. А было бы здорово снять что-то именно серьезное с учетом исторического контекста. Чтобы играть Столыпина… Александр Устюгов – и Федор Романов, и Столыпин, и какой-то милиционер. Я очень сложно отношусь к игре таких актеров, которые играют бандита, а потом Столыпина. Это должен был быть актер с безупречной репутацией, с умным, глубоким взглядом, чтобы воспроизвести масштаб этой великой исторической личности», - отметил Пожигайло.

Он также указал, какие достижения Столыпина стоило бы отобразить и пояснить в картине.

«С точки зрения важности фигуры в истории России я бы поставил на первое место Ивана Грозного, Петра Великого, Екатерину II, а дальше – Столыпин, Сталин и Косыгин. Все эти фигуры связаны с важнейшими реформами, благодаря которым страна вырастала и укреплялась. Столыпин сыграл колоссальную роль для России. Без его реформ невозможно было дальнейшее развитие. Главная его задача была создать новую элиту, создать средний класс из ста миллионов крестьян. Если говорить об ипотеке, у Столыпина она на 50 лет была рассчитана, 4,5% годовых. Страна встала на ноги, первое место в мире у нас было по темпам роста, мы стали пятой экономикой в мире. Прирост рождаемости был в то время на уровне 3,5 миллионов человек, строились заводы и так далее. Это был просто фантастический взлет, что в фильме было бы здорово отразить», - рассказал он.

Пожигайло подчеркнул, что Столыпин нашел ключ к душе русского человека, а картина, вероятно, больше расскажет про интриги того периода.

«Это же феномен, почему это произошло, какой ключ открыл Столыпин к душе русского человека. О революции никто уже не думал, люди стали участвовать во власти, могли вести свое хозяйство. И образовательная реформа, и судебная, и военная… Все это делалось одновременно, несмотря на то, что элита этот процесс тормозила. Его жесткая политика вызывала недовольства. Если бы в фильме отразить не какие-то интриги, а проникнуть в главное, в феномен…Страна была на грани распада, а за пять лет реформ Столыпину удается поднять страну на уровень ведущих стран», - заключил собеседник НСН.

Ранее стало известно, что Первый канал снимет проект по повестям писателя Юлиана Семенова о советском разведчике Штирлице. Образ сыгравшего эту роль в фильме «Семнадцать мгновений весны» Вячеслава Тихонова воссоздадут с помощью искусственного интеллекта, передает «Радиоточка НСН».

