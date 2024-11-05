«Классику лучше не трогать»: Дочь Тихонова оценила идею «воскресить» Штирлица с ИИ

Дочь актера Вячеслава Тихонова Анна оценила идею генерального директора Первого канала Константина Эрнста снять ремейк фильма «Семнадцать мгновений весны» с артистом, «воскресшим» при помощи искусственного интеллекта. Такая инициатива вызывает большие опасения, рассказала Анна Тихонова в беседе с NEWS.ru.

«Конечно, классику лучше не трогать. Так можно дойти до чего угодно, если не молодежь подтягивать под какие-то вещи важные, а спускаться на уровень все время ниже. Так можно дойти и до [Александра] Пушкина, [Льва] Толстого. Так дойдем до ручки, все прилаживая к современности», — считает дочь легендарного актера.

Анна Тихонова указала, что Эрнст и телеканал не связывались с ней насчет съемок с использованием ИИ, женщина «не вникала в эту проблему» и не знает точно, что планирует вещатель.

«Странно, если со мной до сих пор не связывались. Может, этого решения не будет, насчет искусственного интеллекта, может, это просто пишут так? Пока что я не могу положительно на это отреагировать», — добавила Тихонова.

Ранее Константин Эрнст рассказал, что Первый канал снимет проект по повестям писателя Юлиана Семенова, в нем образ советского разведчика Штирлица, которого сыграл Вячеслав Тихонов, воссоздадут с помощью ИИ.

