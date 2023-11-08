Клип на последнюю песню The Beatles «Now And Then» набрал 22,5 млн просмотров
Видеоклип на последнюю песню легендарных The Beatles «Now And Then» за пять дней набрал на YouTube более 22,5 млн просмотров и почти 900 тысяч лайков.
На видео можно увидеть Пола Маккартни и Ринго Старра, а также старые съёмки Джона Леннона и Джорджа Харрисона. Отличительной особенностью клипа является ранее не публиковавшийся шестисекундный фрагмент видеозаписи 1962 года.
Клип «Now And Then» снял Питер Джексон. Отметим, что это дебютная работа автора трилогий «Властелин колец» и «Хоббит» в данном жанре. При этом в 2021 году новозеландец уже работал с легендарными музыкантами и снял документальный мини-сериал «The Beatles: Get Back».
Ранее The Beatles опубликовала песню «Now and Then», работа над которой длилась 45 лет. Её основой является демозапись Джона Леннона 1978 года, партию гитары Джордж Харрисон записал в 1995 году, а в 2022 и 2023 годах финальную работу проделали Пол Маккартни и Ринго Старр, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru