Клип на последнюю песню The Beatles «Now And Then» набрал 22,5 млн просмотров

На видео можно увидеть Пола Маккартни и Ринго Старра, а также старые съёмки Джона Леннона и Джорджа Харрисона. Отличительной особенностью клипа является ранее не публиковавшийся шестисекундный фрагмент видеозаписи 1962 года.

Клип «Now And Then» снял Питер Джексон. Отметим, что это дебютная работа автора трилогий «Властелин колец» и «Хоббит» в данном жанре. При этом в 2021 году новозеландец уже работал с легендарными музыкантами и снял документальный мини-сериал «The Beatles: Get Back».

Ранее The Beatles опубликовала песню «Now and Then», работа над которой длилась 45 лет. Её основой является демозапись Джона Леннона 1978 года, партию гитары Джордж Харрисон записал в 1995 году, а в 2022 и 2023 годах финальную работу проделали Пол Маккартни и Ринго Старр, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».