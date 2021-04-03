Клип Манижи опередил видео конкурентов на «Евровидении-2021»
Видеоролик на песню Russian Woman с участием Манижи, представляющей Россию на «Евровидении-2021» в Нидерландах, опередил видео других участников конкурса этого года и вышел в лидеры на официальном YouTube-канале музыкального состязания.
Ранее на первых позициях оказалось видео сербской группы Hurricane на песню Loco Loco. На третьем месте - клип азербайджанской певицы Efendi.
Ранее российская группа Little Big установила абсолютный рекорд по просмотрам клипа. Видео на композицию Uno пользователи просмотрели 195 млн раз. Однако, россияне не смогли представить страну на конкурсе, который в прошлом году отменили из-за пандемии коронавируса.
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