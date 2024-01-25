Китайцы разлюбили голливудское кино

Снижение популярности американского кино в Китае объясняют обострением отношений двух стран, но большее влияние на ситуацию оказали улучшение качества китайского кино и точное попадание в запрос зрителей.

В Госуправлении кинематографии КНР сообщили, что общий объем сборов на кинорынке страны в 2023 году составил 54,91 миллиарда юаней (7,75 миллиарда долларов), став максимальным с 2019 года. Самым рейтинговым иностранным фильмом в прошлом году стал «Форсаж 10», попав на 12-е место по кассовым сборам с 980 миллионами юаней (136 миллионов долларов).

Ранее стало известно, что турецкие и корейские сериалы не оправдали ожиданий российских онлайн-кинотеатров, отмечает RT.

