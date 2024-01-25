Китайцы разлюбили голливудское кино
В топ-10 самых кассовых фильмов Китая за 2023 год не оказалось ни одной американской киноленты, пишет The New York Times (NYT).
Снижение популярности американского кино в Китае объясняют обострением отношений двух стран, но большее влияние на ситуацию оказали улучшение качества китайского кино и точное попадание в запрос зрителей.
В Госуправлении кинематографии КНР сообщили, что общий объем сборов на кинорынке страны в 2023 году составил 54,91 миллиарда юаней (7,75 миллиарда долларов), став максимальным с 2019 года. Самым рейтинговым иностранным фильмом в прошлом году стал «Форсаж 10», попав на 12-е место по кассовым сборам с 980 миллионами юаней (136 миллионов долларов).
Ранее стало известно, что турецкие и корейские сериалы не оправдали ожиданий российских онлайн-кинотеатров, отмечает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Фильм «Брат 3» выйдет в российский прокат 1 февраля
- Цена нефти Brent на бирже поднялась выше $81 впервые с конца декабря
- Путин сегодня встретится со студентами университета Канта в Калининграде
- Милонов назвал День святого Валентина «праздником искаженных ценностей»
- В ООН заявили о 12 погибших при обстреле здания БАПОР на юге Газы
- Биохимик рассказала, что борщ поможет укрепить волосы и улучшить работу суставов
- Знаменитую работу Бэнкси «Любовь в мусорной корзине» вновь переименовали
- Вышел новый трейлер фильма «Сто лет тому вперёд» по повести Булычёва об Алисе
- Минобороны Китая назвало НАТО приносящей хаос военной машиной
- СК: Из-за обрушения на насосной станции в Оренбуржье возбуждено дело
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru