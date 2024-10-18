Китайской лентой «Шторм» откроется Большой фестиваль мультфильмов в Москве

Как уточнили на киностудии, это уже 18 по счету смотр. В его программу вошли 400 мультипликационных фильмов из разных стран. С 25 октября по 5 ноября фестиваль пройдет офлайн, а затем в формате онлайн с 8 по 17 ноября по всей стране.

Кроме показов, в его рамках пройдут мастер-классы и встречи с известными мультипликаторами.

Ранее стало известно, что фильм «Ученик. Восхождение Трампа» откроет кинофестиваль «Послание к человеку», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

