Российский фильм «Мой дикий друг» взял два приза кинофестиваля в Иране

Как отмечается, российская картина завоевала приз Молодого жюри за лучший фильм и приз организации CIFEJ — Международного центра кино для детей и юношества.

«Это фильм о преданности, доброте, дружбе, смелости, и я рада, что он понятен и интересен международной аудитории фестиваля», — заявила режиссер картины.

Ранее два российских фильма вошли в конкурсную программу Шанхайского кинофестиваля, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

