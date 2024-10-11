Российский фильм «Мой дикий друг» взял два приза кинофестиваля в Иране

Российский фильм «Мой дикий друг» режиссера Анны Курбатовой удостоена двух наград 36-го Международного кинофестиваля для детей и молодежи ICFF в иранском Исфахане, который проходил с 5 по 10 октября, сообщает газета «Культура».

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Как отмечается, российская картина завоевала приз Молодого жюри за лучший фильм и приз организации CIFEJ — Международного центра кино для детей и юношества.

«Это фильм о преданности, доброте, дружбе, смелости, и я рада, что он понятен и интересен международной аудитории фестиваля», — заявила режиссер картины.

Ранее два российских фильма вошли в конкурсную программу Шанхайского кинофестиваля, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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