Российский фильм «Мой дикий друг» взял два приза кинофестиваля в Иране
Российский фильм «Мой дикий друг» режиссера Анны Курбатовой удостоена двух наград 36-го Международного кинофестиваля для детей и молодежи ICFF в иранском Исфахане, который проходил с 5 по 10 октября, сообщает газета «Культура».
Как отмечается, российская картина завоевала приз Молодого жюри за лучший фильм и приз организации CIFEJ — Международного центра кино для детей и юношества.
«Это фильм о преданности, доброте, дружбе, смелости, и я рада, что он понятен и интересен международной аудитории фестиваля», — заявила режиссер картины.
Ранее два российских фильма вошли в конкурсную программу Шанхайского кинофестиваля, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп оскорбил Харрис
- Три человека погибли в ДТП с автобусом в Астраханской области
- Российский фильм «Мой дикий друг» взял два приза кинофестиваля в Иране
- Суд оштрафовал Улицкую и Гудкова за нарушение закона об иноагентах
- Алаудинов заявил об уничтожении 70% техники ВСУ в Курской области
- Национальный автосоюз: Маск «украл» идею роботакси у России
- Пик заболеваемости гриппом и ОРВИ придется на новогодние праздники
- В Центробанке заявили о снижении внешнего долга России
- Роспотребнадзор заявил о распространении фейкового документа от ведомства
- СМИ: Польша и Прибалтика допустили наступление на Санкт-Петербург
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru