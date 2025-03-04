Китайский мультфильм «Нэчжа 2» заработал в мировом прокате два миллиарда долларов
Кассовые сборы мирового проката китайского мультфильма «Нэчжа побеждает Царя драконов» превысили два миллиарда долларов, что позволило ему занять седьмое место среди наиболее кассовых релизов в истории.
Уточняется, что показатели мультфильма за 32 дня проката приблизились к таким проектам, как «Мстители: Война бесконечности» (2,052 миллиарда долларов) и «Звездные войны: Пробуждение силы» (2,071 миллиарда долларов).
При этом картина также стала первым неголливудским фильмом со сборами, превышающими два миллиарда рублей.
«Нэчжа побеждает Царя драконов» является продолжение мультфильма «Нэчжа», представленного в 2019 году. Сюжет картины основан на китайской мифологии, и рассказывает о приключениях мальчика, в которого вселился демон, запрограммированный на уничтожение всего живого, передает «Радиоточка НСН».
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