Китайский мультфильм «Нэчжа 2» заработал в мировом прокате два миллиарда долларов

Уточняется, что показатели мультфильма за 32 дня проката приблизились к таким проектам, как «Мстители: Война бесконечности» (2,052 миллиарда долларов) и «Звездные войны: Пробуждение силы» (2,071 миллиарда долларов).

При этом картина также стала первым неголливудским фильмом со сборами, превышающими два миллиарда рублей.

«Нэчжа побеждает Царя драконов» является продолжение мультфильма «Нэчжа», представленного в 2019 году. Сюжет картины основан на китайской мифологии, и рассказывает о приключениях мальчика, в которого вселился демон, запрограммированный на уничтожение всего живого, передает «Радиоточка НСН».

