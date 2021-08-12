Киркорову запретили въезд на Украину на три года

Российскому певцу Филиппу Киркорову запретили въезд на Украину сроком на три года. Об этом сообщает агентство УНН, ссылаясь на Службу безопасности Украины (СБУ).

Как отметили в СБУ в ответ на запрос агентства, решение в отношении артиста было принято 7 июня «в интересах обеспечения национальной безопасности Украины».

Министерство культуры и информационной политики Украины в июне внесло Киркорова в перечень лиц, которые якобы представляют угрозу национальной безопасности страны. Однако в том же месяце СБУ потребовала исключить певца из черного списка из-за судебных прецедентов, пишет РИА ФАН.

Позже стало известно, что артисту все же запретили въезд на Украину, напоминает «Свободная пресса». Как сообщал портал «Обозреватель», решение СБУ вступило в силу 7 июля.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Одиноков
ТЕГИ:СБУПевецУкраинаФилипп Киркоров
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