Киркорову разрешили въезд в Молдавию

Районный суд Кишинева отменил запрет на въезд в Молдавию Филиппу Киркорову, который был введен в 2022 году. Соответствующая информация опубликована на едином портале судебных инстанций страны.

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Причина аннуляции решения не приводится, однако известно, что запрет был отменен по факту запроса представителей защиты исполнителя.

Также уточняется, что оно может быть обжаловано в течение 30 дней в Апелляционной палате Кишинева.

Ранее президент Молдавии Майя Санду подписала указ о предоставлении гражданства республики некоторым участникам группы «Би-2». При этом гражданство Молдавии также было предоставлено членам семей музыкантов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Вячеслав Прокофьев
ТЕГИ:ПевецФилипп Киркоров

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