Киркорову разрешили въезд в Молдавию

Причина аннуляции решения не приводится, однако известно, что запрет был отменен по факту запроса представителей защиты исполнителя.

Также уточняется, что оно может быть обжаловано в течение 30 дней в Апелляционной палате Кишинева.

Ранее президент Молдавии Майя Санду подписала указ о предоставлении гражданства республики некоторым участникам группы «Би-2». При этом гражданство Молдавии также было предоставлено членам семей музыкантов, передает «Радиоточка НСН».

