Киркоров заявил, что «сам себя отменил» после «голой вечеринки»

«Вот говорят "отменили Киркорова"… Да я сам себя отменил для себя! Я сам устал от себя — такого, каким я был в последнее время», — поделился певец.

Как отметил Киркоров, его «истощили» гастроли и съемки, и он взял паузу, чтобы «побыть с собой», ушел «в тишину, ушел в молчание». Артист признался, что стремился все обдумать, посмотреть на других и себя со стороны и сделать переоценку жизни.

В декабре Филипп Киркоров оказался в центре скандала после «голой вечеринки». Певца раскритиковали за участие в мероприятии, ряд концертов и эфиров с его участием отменили. В феврале артист посетил Донецкую Народную Республику, напоминает телеканал «360». Позже стало известно, что Киркоров вернулся в телеэфир в качестве члена жюри нового сезона шоу «Маска» на канале НТВ, пишет Ura.ru.

