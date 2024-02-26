Киркоров заявил, что «сам себя отменил» после «голой вечеринки»

Певец Филипп Киркоров заявил, что «сам себя отменил» после «голой вечеринки» блогера Анастасии Ивлеевой. Об этом народный артист России рассказал на премии «Золотой граммофон» в Санкт-Петербурге, пишет spb.kp.ru.

Киркоров вернется в эфир еще одного телеканала

«Вот говорят "отменили Киркорова"… Да я сам себя отменил для себя! Я сам устал от себя — такого, каким я был в последнее время», — поделился певец.

Как отметил Киркоров, его «истощили» гастроли и съемки, и он взял паузу, чтобы «побыть с собой», ушел «в тишину, ушел в молчание». Артист признался, что стремился все обдумать, посмотреть на других и себя со стороны и сделать переоценку жизни.

В декабре Филипп Киркоров оказался в центре скандала после «голой вечеринки». Певца раскритиковали за участие в мероприятии, ряд концертов и эфиров с его участием отменили. В феврале артист посетил Донецкую Народную Республику, напоминает телеканал «360». Позже стало известно, что Киркоров вернулся в телеэфир в качестве члена жюри нового сезона шоу «Маска» на канале НТВ, пишет Ura.ru.

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ФОТО: ТАСС / Вячеслав Прокофьев
ТЕГИ:ПевецФилипп Киркоров

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