Актриса Дружинина опровергла слухи о госпитализации

Народная артистка России Светлана Дружинина опровергла слухи о своей госпитализации.

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Ранее РЕН ТВ со ссылкой на источник сообщил о госпитализации артистки. Причину госпитализации телеканал не озвучил.

«Вы мне надоели. Меня уже два года назад похоронили. Я нормально работаю, живу. Отстаньте от меня», — сказала Дружинина в беседе с «Газетой.Ru».

Дружинина – советская и российская актриса, кинопродюсер, кинорежиссер, сценарист, народная артистка РФ.

Широкую известность артистка получила как режиссер и сценарист серии фильмов про гардемаринов.

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ФОТО: AP / ТАСС / Александр Земляниченко
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