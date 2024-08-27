Актриса Дружинина опровергла слухи о госпитализации
27 августа 202414:29
Народная артистка России Светлана Дружинина опровергла слухи о своей госпитализации.
Ранее РЕН ТВ со ссылкой на источник сообщил о госпитализации артистки. Причину госпитализации телеканал не озвучил.
«Вы мне надоели. Меня уже два года назад похоронили. Я нормально работаю, живу. Отстаньте от меня», — сказала Дружинина в беседе с «Газетой.Ru».
Дружинина – советская и российская актриса, кинопродюсер, кинорежиссер, сценарист, народная артистка РФ.
Широкую известность артистка получила как режиссер и сценарист серии фильмов про гардемаринов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Адвокат Алешкин: Дуров задержан по просьбе третьей стороны
- Таиланд набирает популярность среди российских туристов
- «Виноват — иди отвечай»: Лукашенко прокомментировал задержание Дурова
- «Получить доступ»: Лавров назвал причину задержания Дурова во Франции
- Актриса Дружинина опровергла слухи о госпитализации
- Минобороны сообщило об ударе «Кинжалами» по аэродромам Украины
- Опрос: Большинство россиян готовы давать деньги в долг
- Автоэксперты назвали китайские авто, которые «захватят» вторичный рынок в РФ
- Никита Кологривый подтвердил, что исполнит роль Жириновского
- Песков: Предъявленные Дурову обвинения требуют серьёзных доказательств
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru