Киркоров отказался от главной роли в шоу Навки по религиозным соображениям

Певец Филипп Киркоров отказался исполнять главную роль Черта в ледовом шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» по произведению Николая Гоголя «Ночь перед Рождеством».

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Артист рассказал, что отказался от роли по религиозным соображениям. По словам музыканта, много лет назад он сыграл нечистую силу, после чего в его жизни начались проблемы.

Певец отметил, что тогда священник запретил ему связывать жизнь с нечистой силой. Музыкант дал себе слово, что будет отказываться от подобных ролей, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Киркоров столкнул со сцены охранника во время концерта. У пострадавшего диагностировали растяжение связок, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:Фигурное КатаниеТатьяна НавкаФилипп Киркоров

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