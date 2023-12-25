Киркоров отказался от главной роли в шоу Навки по религиозным соображениям
Певец Филипп Киркоров отказался исполнять главную роль Черта в ледовом шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» по произведению Николая Гоголя «Ночь перед Рождеством».
Артист рассказал, что отказался от роли по религиозным соображениям. По словам музыканта, много лет назад он сыграл нечистую силу, после чего в его жизни начались проблемы.
Певец отметил, что тогда священник запретил ему связывать жизнь с нечистой силой. Музыкант дал себе слово, что будет отказываться от подобных ролей, пишет РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Киркоров столкнул со сцены охранника во время концерта. У пострадавшего диагностировали растяжение связок, передает «Радиоточка НСН».
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