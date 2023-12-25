Киркоров отказался от главной роли в шоу Навки по религиозным соображениям

Артист рассказал, что отказался от роли по религиозным соображениям. По словам музыканта, много лет назад он сыграл нечистую силу, после чего в его жизни начались проблемы.

Певец отметил, что тогда священник запретил ему связывать жизнь с нечистой силой. Музыкант дал себе слово, что будет отказываться от подобных ролей, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Киркоров столкнул со сцены охранника во время концерта. У пострадавшего диагностировали растяжение связок, передает «Радиоточка НСН».

