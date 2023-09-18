Кипелов дал концерт для участников спецоперации

Легендарный российский музыкант Валерий Кипелов дал концерт для участников спецоперации на одном из полигонов Южного военного округа. Среди зрителей присутствовали члены семей военных и юнармейцы.

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«Почему мы сегодня здесь? Мы всегда со своими ребятами, с нашей страной, и никогда никаких сомнений у нас не было», - сказал Кипелов.

Он вспомнил истории из поездки в Афганистан и другие горячие точки. Кипелов пожелал здоровья всем военнослужащим.

«Мы молимся за них, и хочется сказать: ребята, мы с вами, берегите себя, победа будет за нами. Мы в вас верим, вы наша гордость, настоящие мужики, за которых нам никогда не стыдно», - добавил артист.

Ранее Борис Гребенщиков заявил, что ушел из группы «Аквариум» из-за Z-патриотов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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