«Кион музыка»: Спрос на подкасты в России за последние три года вырос на 29%

За последние три года спрос на подкасты в России вырос на 29%, говорится в результатах исследования сервиса «Кион музыка», которые есть в распоряжении НСН.

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Наибольший прирост продемонстрировали новостные подкасты — их популярность увеличилась на 201%. Значительный рост также зафиксирован в жанрах юмора (+110%) и религиозного контента (+105%).

В пятёрку быстрорастущих направлений вошли подкасты о музыкальной индустрии (+84%) и документальные выпуски (+71%). Категория «Здоровье и лайфстайл» показала рост в полтора раза — на 51%, тогда как интерес к тру‑крайм историям вырос сравнительно скромно, всего на 18%.

Ранее врач-психиатр, блогер, автор проекта «Фауст 21 века», ведущий известного тру-крайм подкаста «Дела» Василий Бейнарович сказал спецкору НСН, что люди интересуются тру-краймом, чтобы снять стресс, удовлетворить детективный интерес или стать более аккуратными в реальной жизни.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Зыков
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