Кинозал в Музее космонавтики в Калуге откроется премьерой «Чебурашки»
Премьерный показ семейного фильма режиссера Дмитрия Дьяченко «Чебурашка» пройдет 2 января в Государственном музее истории космонавтики имени Циолковского.
Отмечается, что показ состоится в кинозале «Космос». Как сообщает туристический портал visit-kaluga.ru, это кинотеатр новейшего формата. Таким образом, «Космос» станет первым в Калужской области кинозалом в составе музейного комплекса. Кинозал рассчитан на 125 мест, при этом четыре из них являются местами для маломобильных людей.
Так, фильм будут показывать в этом кинозале до 22 января. Запланировано три показа в день – в 10:30, 12:30 и 14:30.
Ранее Telegram-канал «Бюллетень кинопрокатчика» сообщал, что бюджет фильма про Чебурашку с Сергеем Гармашем в главной роли был увеличен до 850 млн рублей, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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