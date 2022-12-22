Кинозал в Музее космонавтики в Калуге откроется премьерой «Чебурашки»

Отмечается, что показ состоится в кинозале «Космос». Как сообщает туристический портал visit-kaluga.ru, это кинотеатр новейшего формата. Таким образом, «Космос» станет первым в Калужской области кинозалом в составе музейного комплекса. Кинозал рассчитан на 125 мест, при этом четыре из них являются местами для маломобильных людей.

Так, фильм будут показывать в этом кинозале до 22 января. Запланировано три показа в день – в 10:30, 12:30 и 14:30.

Ранее Telegram-канал «Бюллетень кинопрокатчика» сообщал, что бюджет фильма про Чебурашку с Сергеем Гармашем в главной роли был увеличен до 850 млн рублей, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

