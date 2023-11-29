Киновед Андрей Шемякин умер в возрасте 68 лет

В Союзе кинематографистов рассказали, что причиной смерти культуролога стали последствия болезни.

«Прощание пройдет 1 декабря в 11:00 в Доме кино», - добавили Союзе.

Андрей Шемякин родился 12 января 1955 года. В 1977 году он окончил романо-германское отделение филологического факультета МГУ.

В 2011-2015 годах он занимал пост президента Гильдии киноведов и кинокритиков России. С 2000 года Шемякин был бессменным ведущим телепередачи «Документальный экран», а затем «Документальная камера».

Ранее в возрасте 63 лет умер один из основателей группы «Алиса» Андрей Шаталин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».