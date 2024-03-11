Сборы фильма «Воздух» Германа-младшего превысили 500 млн рублей

Картину посмотрели более 1,5 миллиона человек, уточнили в пресс-службе компании.

«Воздух» вышел в прокат 18 января 2024 года. Действие картины происходит во время Великой Отечественной войны. Главные роли сыграли Аглая Тарасова. Анастасия Талызина и другие актеры.

По данным портала kinobusiness.com, фильм режиссера Сарика Андреасяна «Онегин» возглавил кинопрокат в России и СНГ 7–10 марта. Картина заработала 336 миллионов рублей, отмечает «Радиоточка НСН».

