Сборы фильма «Воздух» Германа-младшего превысили 500 млн рублей

Российский художественный фильм «Воздух» режиссера Алексея Германа-младшего собрал в кинотеатрах более 500 миллионов рублей, пишет ТАСС со ссылкой на кинокомпанию «Метрафильмс».

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Картину посмотрели более 1,5 миллиона человек, уточнили в пресс-службе компании.

«Воздух» вышел в прокат 18 января 2024 года. Действие картины происходит во время Великой Отечественной войны. Главные роли сыграли Аглая Тарасова. Анастасия Талызина и другие актеры.

По данным портала kinobusiness.com, фильм режиссера Сарика Андреасяна «Онегин» возглавил кинопрокат в России и СНГ 7–10 марта. Картина заработала 336 миллионов рублей, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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