Интерес россиян к документальному кино весной 2026 года вырос более чем вдвое

Уточняется, что в 2025 году подобный жанр для себя выбирали 34,2% зрителей в возрасте от 35 до 44 лет, в 2026 году документальному кино отдавали предпочтение 36,7% этой возрастной категории. Зумеры смотрят подобный контент заметно реже, чем миллениалы. Весной 2026 года документальное кино выбирали 16,5% аудитории от 18 до 24 лет, в 2025 году показатель составлял 15,3%.

В 2025 году зрители чаще всего смотрели цикл «История российских тюрем» про наиболее известные места лишения свободы, фильм «Дуров» о создателе «ВКонтакте» и Telegram, а также журналистское расследование Ксении Собчак «Осторожно, коучи».

В 2026 году список наиболее популярных документальных проектов возглавила картина Кирилла Косолапова «Дети наши». Проект рассказывает о практиках, которые помогают детям оставаться вне детдомов и получать поддержку после них. Также особый интерес зрители проявили к ленте «8 минут до земли» о Ларисе Савицкой, выжившей после падения с высоты более 5000 метров в результате авиакатастрофы 1981 года. Тройку лидеров замыкает фильм «Секс в СССР» с Даниилом Воробьевым и Ольгой Зайцевой.

Ранее сообщалось, что фильм «Борзенко: Ринг за колючей проволокой» (2022) о судьбе прошедшего через концентрационный лагерь советского боксера Андрея Борзенко и картина Viner Takes it All об экс-президенте Всероссийской федерации художественной гимнастики, заслуженном тренере России Ирине Винер получили награды американского кинофестиваля WorldFest, напоминает «Радиоточка НСН».

