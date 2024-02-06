Кинотеатры готовятся ввести сервисный сбор на покупку билетов онлайн
Алексей Воронков заявил НСН, что средняя цена билета в 2023 году составила 420 рублей, что на 48% выше, чем в 2010 году.
Кинотеатры сегодня ведут переговоры, чтобы ввести сервисный сбор на покупку билетов онлайн, заявил председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков в беседе с НСН. По его словам, такой механизм позволит избежать существенного повышения цен на билет.
Средний чек в российских кинотеатрах в январе вырос на 11%, пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на статистику Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино. По прогнозу аналитиков, к концу года цены могут повыситься еще на 20%.
«Это похоже на правду. Цены на билеты с 2010 года выросли всего на 48%, в других отраслях рост в 200% и больше. В 2010 году средняя цена билета была 290 рублей, а в 2023 году – 420 рублей. С учетом всех факторов билет в кино сегодня должен стоять рублей 600. На протяжении трех лет кинотеатры максимально сдерживали цены, потому что просто не было потока. С 2023 года заметно в рост пошло российское кино, но это только в сезон. Зритель начал возвращаться на выдающиеся российские премьеры. Учитывая последний всплеск цен на все в ноябре-декабре, кинотеатры не удержались и немного подняли цены. Но кино по-прежнему остается самым доступным средством досуга», - рассказал он.
При этом Воронков подчеркнул, что кинотеатры планируют остановить рост цен путем введения отдельного сервисного сбора для покупки билетов онлайн.
«Что касается дальнейшего роста, я бы не делал таких прогнозов. Сейчас кинотеатры усиленно работают над тем, чтобы ввести отдельно сервисный сбор на продажу билетов через агрегаторов. Пока все услуги агрегатора оплачивает кинотеатр, из своего кармана от 5 до 10% платит, хотя такой практики нет в театрах и концертах. Чтобы не поднимать общую цену билета, сейчас ведутся переговоры, чтобы ввести сервисный сбор на покупку билетов онлайн. Это позволит приостановить рост стоимости билетов и агрегаторы сами начнут бороться за эту наценку. Начнется конкурентная волна, рынок стабилизируется. Сегодня эта комиссия учитывается в стоимости всех билетов, что не очень честно», - отметил собеседник НСН.
Средняя стоимость билетов в кино в России в январе достигла рекордных 383,3 рубля. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные статистики Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино, передает «Радиоточка НСН».
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